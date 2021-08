Les universitats reivindiquen el català com a llengua «bàsica» del país

Els rectors de les principals universitats catalanes (UAB, UB, UPC i UPF) i la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, han participat aquest dijous en una taula rodona sobre els eixos "universitat, país i recuperació" en el marc de la 53a Universitat Catalana d'Estiu a Prada. Els rectors han reivindicat les universitats com espais de coneixements i progrés, també han abordat l'emergència del català a les aules i el paper d'aquestes institucions amb el progrés del país.



La missió de la universitat, segons Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), és per una banda, generar i transmetre coneixement, i per l'altra, crear bons ciutadans. En aquest sentit, la universitat "ha de ser un espai de discussió i de debat públic en temes com la democràcia, la justícia i els drets humans", ha explicat. També ha reivindicat que el món universitari té la "missió" de formar ciutadans que contribueixin "en un món millor". Ha emplaçat la comunitat universitària a "no despistar-se" en la contribució del desenvolupament i la millora vital de les persones.

, rector de la, ha indicat que "cal augmentar el nivell de confiança entre la societat i les universitats", i això implica, revertir la situació "d'infrafinançament". Crespo ha criticat que els pressupostos en educació dels darrers anys: "No pot ser que no dotem la principal eina de coneixement que té la societat" i ha emplaçat el Govern a "dotar de mitjans" les universitats per evitar "una crisi molt important".En aquest sentit,, s'ha compromès a treballar perquè en aquesta legislatura, la inversió en educació arribi fins aldel PIB català. La consellera s'ha mostrat compromesa amb les demandes de la comunitat, i ha exposat un conjunt de mesures que vol implementar durant els pròxims quatre anys des del nou departament de Recerca i Universitats.La creació de la nova conselleria, és un fet que ja demostra una "tornada a la normalitat", ha dit el rector de la, que ha reconegut un "canvi" en l'aposta del Govern per la universitat i la recerca. Lafuente ha definit la universitat com un espai de "motor de canvi i progrés social". El rector, ha explicat que les universitats s'han conjurat a treballar conjuntament amb un document presentat pelque denuncia "la crisi educativa".



Entre els diferents temes a tractar, hi ha la pèrdua del català i la vulneració dels drets lingüístics a les aules de les universitats. En aquest sentit, Lafuente ha mostrat "preocupació" per la pèrdua del català a les aules i ha emplaçat universitats i institucions a treballar per abordar conjuntament les demandes dels estudiants. Lafuente ha reivindicat el català "com la llengua bàsica del país i de comunicació" i ha demanat treballar per la seva "normalització".

Geis estén la mà a Aragonès

Per altra banda,, rector de la, ha parlat de la neutralitat "que se'ns demana a la universitat". En aquest sentit, ha dit que "no és factible". El rector ha reconegut que les universitats han de posicionar-se davant els fets que afecten la societat, també ha subratllat que s'han de deixar de banda les pressions, ja que el seu escut és el "coneixement científic".La consellera de Recerca i Universitats, ha aprofitat la seva intervenció per opinar sobre la taula de diàleg i la situació política de l'independentisme. En aquest sentit, ha mostrat "escepticisme" davant la, però ha reconegut que cal respectar els dos anys de marge acordats entre: "Soc una persona que m'agrada respectar els pactes de legislatura", ha dit. Tot i que ha recordat que després de l'1 d'octubre "no pot haver-hi marxa enrere".Considera que la taula de diàleg ha d'anar acompanyada de mobilització i cal "preparar-nos" per si fracassa. Geis ha indicat que la mesa no pot convertir-se en una "taula de negociació autonòmica" perquè els polítics han d'estar tutelats pel "del vot independentista i pel mandat de l'", que segons Geis, és "irrevocable" fins que hi hagi un referèndum pactat sobre la taula. Per últim, ha estès la mà a: "Em té per arribar fins al final. Jo no tinc por", ha sentenciat.

