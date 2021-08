Consulta aquí els 62 municipis on el Govern vol aplicar el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El TSJC ha tombat aquest dijous el toc de queda que demanava el Govern, més estricte que l'anterior, a partir dels 125 casos per 100.000 habitants. Així, dels 148 municipis proposats, la justícia-Barcelona en queda fora-.La resposta del Govern, però, no s'ha fet esperar. La nova proposta consisteix en sumar als 19 municipis acceptats totes les ciutats que tinguin més de 20.000 habitants i una incidència de 125 casos per cada 100.000 habitants. És a dir, el mateix que ja demanava abans de la suspensió del TSJC però només per a les ciutats amb aquest nivell de població.Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt. Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Calafell, Cambrils, Celrà, Cervelló, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, El Vendrell, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Gelida, Girona, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, excloses les EMD de Sucs i Raimat, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Montblanc, Montcada i Reixac, Móra d’Ebre, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palafrugell, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Sarrià de Ter, Tarragona, Terrassa, Torroella de Montgrí, Valls, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vila-Seca.

