Així és el mètode de la submissió química: et seden i et roben tots els diners

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 17 d’agost un home de 47 anys com a presumpte autor de robatoris amb força als propietaris de dos bars de l’Hospitalet de Llobregat i Castelldefels utilitzant elLa investigació es va iniciar el 4 d’agost quan elde l’Hospitalet va ser ingressat després de. Davant les sospites de l’home que algú haguésque es va prendre, va ser sotmès a una analítica que va confirmar que. Posteriorment, va comprovar queGràcies al testimoni d’alguns clients del local que van aportar dades sobre un individu que havia actuat de manera estranya, els agents van poderEs tractaria d’un home que ja havia estat detingut mesos enrere al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona per robatoris similars.Mentre localitzaven el sospitós, els investigadors van tenir coneixement d’També en aquesta ocasió havien sostret els diners d’un bar després que el seuen consumir una beguda. A l’Hospital també es va confirmar que haviaEn aquest cas, les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat van permetre als investigadors comprovar queque en el robatori del bar de l’Hospitalet.Un cop recollits tots els indicis, els Mossos van establir un dispositiu per localitzar l’home que va finalitzar amb la seva detenció a l’Hospitalet de Llobregat. En el moment de

