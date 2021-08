La decisió de Pedrerol després de prometre dimitir si Messi i Ramos marxaven

continuarà dirigint. Així ho ha anunciat aquesta matinada al programa de que presenta a Mega. El periodista català ha argumentat que les seves paraules sobre dimitir en cas quemarxessin del Madrid i el Barça eren "una figura lingüística peri donar més força al missatge"."Ho deia per la sensació que si se'n van els millors no et ve de gust estar aquí. És el que vaig dir. Però vist el que s'ha format, sóc el primer sorprès", ha dit. "Us asseguro que he pensat com seria la meva vida deixant El Chiringuito i Jugones. Molt. He parlat amb molta gent".Pedrerol s'ha dirigit als espectadors per dir que "a, era el que més greu em sabia. I això m'ha fet donar moltes voltes a tot. L'altre dia l'enquesta va ser cridanera, 170.000 vots són molts, i que guanyés el 'dimiteix' em va cridar l'atenció", manifesta.Ara bé, Pedrerol creu que durant aquests dies també ha "après moltes coses", ja que "aquest programa té alguna cosa especial, i els missatges de suport de la gent et fan adonar que val la pena". No tot va ser bonic, però: "aquells que em volen mal, desitjant que me'n vagi. I tot junt m'ha fet recapacitar. Gràcies a tots, per sentir-vos tan a prop. El suport que he rebut ha fet que prengui la decisió. I aquells que em teniu molta mania, també", va exposar just abans de comunicar la decisió:, ha exclamat just abans d'acabar el programa.

