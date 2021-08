, diputada de laal, ha titllat deentre Generalitat i l'Estat, ha considerat que li falta credibilitat i ha defensat un referèndum unilateral una vegada es "liquidi" la taula. En una entrevista amb Europa Press, ha insistit que el diàleg és "desitjable", però que no és possible amb el govern espanyol, i ha reivindicat que en la taula s'hauria de parlar d'amnistia i autodeterminació."Per a nosaltres, en el sentit de projectar-los com a dialogants quan no ho estan fent", ha ressaltat, i ha remarcat la CUP no participarà en aquest procés, perquè veu la taula de diàleg com una pèrdua de temps.Tot i així, respecta que ERC vulgui explorar aquesta via de diàleg, i recorda que es van comprometre a no condicionar el seu suport al Govern per fer-ho: "Si es volen reunir cada 2 o 3 mesos, endavant. El problema no és aquest, és que".Estrada espera que s'hagi "tret una mica d'aquesta taula" en el termini de dos anys que s'ha fixat per al diàleg, encara que ha expressat la seva voluntat de no esperar fins que acabi, sinó"Quan arribem al punt que ERC doni per liquidada la taula de diàleg, el que ha de passar és la celebració d'un referèndum.", i ha afegit que aquest referèndum no és una fi, sinó una eina més per a la confrontació.A més, considera que reivindicar, el resultat del qual creu que no es va poder mantenir perquè no s'havia fet la feina necessària en matèria internacional i de control de sectors estratègics, i demana aprendre dels errors.

