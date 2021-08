Extingit l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia un mes després

Els Bombers han donat perque es va iniciar el passat 24 de juliol a Santa Coloma de Queralt. Aquell dia, un foc de sembrat als marges de la carretera C-241d es propagava a gran velocitat perconvertint-se ena Catalunya.El perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres de longitud ide sis municipis de les dues comarques: Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i Pontils. Durants'han mobilitzat 632 dotacions dels Bombers i s'ha treballat en desenes de revifalles que en els darrers dies han estat afavorides per l'onada de calor.Les dificultats per extingir l'incendi han estat presents des del primer moment. Quan es va iniciar el foc, els Bombers van haver de simultaniejar les feines amb l'incendi de Ventalló (Alt Empordà), també actiu en aquelles dates. El foc tambéAquest incendi també ha estat l'escenari delde caràcter convectiu més gran documentat fins ara a Catalunya. El vespre del 25 de juliol, després d'una revifalla del cap de l'incendi, es va formar una gran columna de fum que, en baixar la intensitat del foc, va desplomar-se sobre l'entorn generant més focus secundaris.La superfície cremada va créixer en 400 hectàrees en només tres hores. Per combatre el foc, entre d'altres mesures, es va fer unade cereals per minimitzar la capacitat de propagació del foc. Els Agents Rurals n'investiguen encara les causes.

