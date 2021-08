Detingut un veí de Manresa per amenaçar Aragonès amb utilitzar armes contra l'independentisme

Aquest home sap molt bé...

Per Anonim 1234 el 19 d'agost de 2021 a les 19:23

... quina ruina total seria una espanya sense Catalunya (i quina meravella seria una Catalunya lliure d'espanya, cosa que encara els hi fa més rabia). En realitat, és en aquesta oposició dels espanyols a que ens independitzem on hem de veure com seria de rica una Catalunya independent: quan més rica seria, més rabia els hi fa i més pobres ens diuen que seriem. Tot aixó i els seus intents de desanimar-nos ("que os arruinaréis!!! que no podréis ni comprar pan para vuestros hijos!!! que no os reconocerá nadie!!! que cincuenta millones de empresas han huido de Cataluña!!!") a mi m'animen encara més: sense voler (fins i tot dient-me el contrari), m'estant dient com seria de próspera una Catalunya independent, ho veig en la seva rabia.