La decisió del(TSJC) de no aprovar la pròrroga del toc de queda en els termes que havia dissenyat el Procicat ha agafat la Generalitat a contrapeu. Només 19 municipis hauran de complir amb el confinament nocturn, de manera que el Govern afronta un escenari en el qual en les grans ciutats -especialment- i bona part dels municipis amb un alt component turístic estiuenc. A l'espera d'estudiar com recuperar el toc de queda i de prendre noves mesures , de momentper evitar aglomeracions al carrer i continuar contenint els contagis.La consellera de la Presidència,, ha indicat que s'està analitzant si és possible mantenir la restricció als municipis més grans i amb més incidència. Si hi ha una decisió al respecte, s'adoptarà aquest divendres. El Govern pretenia que el toc de queda continués vigent en 148 municipis , però la justícia ha considerat que només ha de fer-ho: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.Vilagrà, i ha defensat el confinament nocturn com una bona mesura per frenar la corba de la cinquena onada, que estava disparada des que es va procedir a una obertura pràcticament total per Sant Joan. El 14 de juliol, amb xifres de contagis que no s'havien vist des de la primera onada, la Generalitat va optar per tornar al toc de queda, una mesura que s'ha anat prorrogant. En aquesta ocasió, però, el llindar fixat pel Govern - 125 casos per cada 100.000 habitants - no ha estat validat pel TSJC, que fins ara havia aprovat les mesures. Els jutges sostenen que, per qüestions relacionades amb l', no es necessita toc de queda, una restricció excepcional delsEn els, que multipliquen la població quan arriben els mesos d'estiu, l'aplicació del confinament nocturn per evitar aglomeracions era una demanda estesa. Pobles com Palamós, Sant Feliu de Guíxols -que sí que està a la llista aprovada pel TSJC-, Sitges i Llançà també havien demanat més recursos a la Generalitat per fer front als problemes d'ordre públic, que en aquest cas estaven vinculats, també, a la situació sanitària que travessa el país. L'executiu esgrimia davant dels jutges l'argument que encara hi ha prop de 500 pacients a les UCI i més de 1.500 a planta , per bé que el context epidemiològic a la baixa ha estat decisiu per descartar el toc de queda.En el cas de Barcelona, el municipi més poblat de Catalunya i que quan es van acabar les restriccions va viure casos d'aglomeracions notables, el regidorha indicat que es concentraran més efectius de seguretat entre les dues de la matinada fins a les sis del matí., l'intendent major de la Guàrdia Urbana, ha indicat que els esforços se centraran a, les platges i també les festes majors dei de, que començarà en els propers dies. Batlle ha admès que justificar el toc de queda amb criteris sanitaris era "més dificultós" que fa setmanes.El sector de l'oci nocturn ha aprofitat la caiguda del toc de queda per reclamar la reobertura dels locals, tancats poc després que es reobrissin el mes de juny. Els contagis i una-no s'ha complert la promesa delque va verbalitzar fa uns mesos- fan que les administracions continuïn en la línia de les restriccions. Aquesta vegada, però, la Generalitat haurà de buscar alternatives després de veure com el TSJC tombava el canvi de criteri en el confinament nocturn i el limitava, només, a 19 municipis del país.

