El motiu pel qual no s'ha de conduir amb 35 graus al cotxe

Avís de lasobre conduir amb altes temperatures dins del cotxe. Segons explica l'organisme en una publicació a Twitter, els efectes de conduir un vehicle amb una temperatura interior desón equiparables a fer-ho amb unaper litre en sang, el màxim permès.Per aquest motiu, i enmig d'una, la DGT demana als conductors que viatgin aquests dies que utilitzin. "És un element més de seguretat que pot ajudar a evitar accidents", explica l'organisme. Evidentment, també es posa èmfasi en la resta de consells comuns, com per exemple fer parades en viatges de llarga durada.Segons un estudi de la consultora de seguretat Prevensis, el 17% dels accidents de trànsit es produeixen per conduir a temperatures molt altes. A més, segons la companyia sanitària QuironSalud, conduir a més de 30 graus a l'interior d'un vehicle augmenta en unen la conducció i redueix en un

