Detingut el sospitós d'una amenaça de bomba al Capitoli

La policia deldelsha detingut aquest dijous un home sospitós d'haver provocat una amenaça de bomba prop de l'edifici del congrés americà. L'alerta, que s'ha produït a primera hora de la tarda, ha obligat ael mateix Capitoli i la resta d'edificis propers. Després d'hores de negociació amb, l'home s'ha acabat rendint i entregant-se.La investigació ha estat en marxa més de cinc hores i la U.S. Capitol Police ho ha tractat com una "amenaça real". Una altra evacuació adetambé ha activat totes les alarmes. Els dos incidents, però, s'han resolt sense cap problema de seguretat pública.La policia ha explicat que ha mantinguti negociació amb el sospitós, tot i que per ara desconeixen quines són les seves motivacions. Gran part del complex ha quedat clausurat mentre que eltambé ha estat evacuat. Pel que fa ali la, l'activitat està aturada en gran part per les vacances estivals.El presumpte sospitós ha emès un directe a Facebook Live explicant els motius dels seus actes. "Estic tractant de parlar ambper telèfon. Estic aparcat aquí a la vorera, al costat de totes aquestes coses boniques", ha dit l'home., de 49 anys, és la identitat del detingut, segons ha filtrat ell mateix a través de Facebook i posteriorment ha confirmat la policia.

