La CUP reclama investigar les reunions de Trapero a Madrid

, diputada de laal, ha considerat que s'ha d'investigar si són reals o no les reunions del major dels al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i el Palau de la Zarzuel a com va publicar La Razón aquest dimecres, i creu que "lògicament hi hauria d'haver conseqüències" si es confirmés.En una entrevista amb Europa Press aquest dijous, ha assegurat que la CUP no tenia constància d'aquestes reunions, i defensa que, i ha afegit: "Ens semblen preocupants però no ens sorprèn". "Cal que es faci la investigació corresponent", ha afegit la diputada anticapitalista.Per a ella,, i ha afegit que en el judici a Trapero a l'Audiència Nacional, pel paper que van tenir els Mossos d'Esquadra durant l'1-O, "ja va deixar clar que ell estava a el servei de l'Estat ".L'entorn de Trapero ha assenyalat aquest dijous a diversos mitjans que sí que es va desplaçar al Suprem i a l'Audiència Nacional per entregar reconeixements pendents a jutges i a fiscals,Fonts de la conselleria d'Interior consultades pervan negar tenir coneixement de les trobades i van indicar que les explicacions corresponien al major, mentre que un portaveu dels Mossos va emmarcar dins l'agenda privada de Trapero el desplaçament. Cap dels dos va desmentir els fets.

