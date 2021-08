Venen per un milió de dòlars el mocador ple de llàgrimes del comiat de Messi

L'oferta al web Mercadolibre Foto: ND

L'adeu dedelencara porta cua. El serial ja ha acabat, amb el jugador al, però n'hi ha que encara busquen treure'n rèdit. Un usuari anònim diu ara tenir en les seves mans elamb el qual l'astre argentí es va eixugar lesen el seu comiat amb el club i demana-uns 850.000 euros- a qui vulgui aconseguir-lo.Al web de compravenda MercadoLibre, que és on s'ha posat a la venda el mocador, es pot llegir com el presumpte propietari el descriu com un, mentre que bromeja sobre la possibilitat degràcies a l'alt contingut de material genètic que, quan ja fa dues setmanes del comiat, encara es mantindria en el paper.Encara amb aquest discurs que pretén ser convincent, l'usuari anònim afirma que va tenir l'astúcia de recollir el mocador que prèviamenthavia cedit a la seva parella. El mateix usuari detalla que va serun cop va acabar la roda de premsa de Messi al

