El poble amb les cases més barates de Catalunya

Elper comprar un habitatge és a la província de. Es tracta de la ciutat de, on el metre quadrat es paga a un preu força econòmic tenint en compte la resta del país:segons un informe del lloc web immobiliari Idealista.Situada a unsde la capital del Segrià, aquesta localitat té uns 17.000 habitants. A més de ser el municipi més important de la comarca de, constitueix un dels principals nuclis poblacionals, industrials i hortícoles de la província.A més, Balaguer és tambéque apareix a la llista de les 25 localitats amb l'immobiliari més econòmic de l'Estat. De fet, apareix en l'última posició del rànquing. És a dir, és el poble més car dins dels més barats de l'Estat.El més barat d'aquesta llista és, situat a, on es paga una mitjana de 304 euros per l'adquisició d'un habitatge, i on també hi ha gran quantitat de vendes arran del turisme. Aquest municipi, juntament amb dotze més, són els únics de l'Estat en els quals les compravendes estanper metre quadrat.

