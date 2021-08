Les 4 noves opcions que WhatsApp ha activat i potser no coneixies

New feature alert!



You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p — WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021

Les fotos que s'autodestrueixen un cop vistes van arribar a WhatsApp fa unes setmanes. A banda d'aquesta, però, l'app ha activat més opcions que potser us han passat desapercebudes. Us les expliquem totes:Com segurament ja sabeu, es tracta d'una funció que qualsevol persona pot activar quan envia una imatge o vídeo. L'únic que cal fer és clicar sobre la icona en forma d'1 que apareix quan volem fer un enviament. D'aquesta manera el contingut queda programat per eliminar-se quan s'ha visualitzat.L'anomenat mode vacances permet desactivar totes les notificacions d'un grup, com si desaparegués, però sense haver-ne sortit. Per activar aquesta opció, s'ha de prémer durant uns segons les converses que vulguem arxivar, és a dir "silenciar". Al vídeo podeu veure'n més detalls:WhatsApp ha implementat una nova funció que permet que t'uneixis a una videotrucada grupal, fins i tot si ja ha començat. A més, mentre la videotrucada segueixi en curs, els usuaris poden entrar i sortir tantes vegades com vulguin.WhatsApp per fi dona la possibilitat de transferir l'historial de xats entre dispositius iOS d'Apple i Android. Per tant, si et canvies d'un iPhone a un mòbil Android no perdràs totes les converses del teu antic dispositiu. La nova eina permet migrar l'historial de xats al complet, amb els seus missatges, notes de veu i fotografies, entre Android i iOS o entre iOS i Android, i estarà disponible per a tots els usuaris de manera progressiva. És a dir, de moment només la poden utilitzar alguns usuaris.

