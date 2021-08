Catalunya cau de la zona de màxim risc de contagi al mapa de la UE

Mapa de risc de la Unió Europea a 19 d'agost Foto: ECDC

Catalunya cau de la zona de màxima risc de contagis i ja és una mica més segur fer turisme al país. El territori català va tenyir-se de vermell fosc el 15 de juliol en elque elabora el(ECDC) i s'havia mantingut en el màxim nivell fins aquest dijous 19 d'agost.El punt més crític que marca aquest indicador és quan se superen elsen els últims 14 dies (IA14). Com que actualment Catalunya es troba en aquest indicador en, el país baixa un nivell en el risc de contagi.Elsa Catalunya fa aproximadament una setmana que van a la baixa, i si se segueix per aquest camí, la intensitat del color al mapa del nivell de risc elaborat per l'ECDC també disminuirà., però potser un pèl tard per salvar la temporada.A la resta de l'Estat, els indicadors també van a la baixa i només es mantécom a zones de màxim risc, mentre que a Europa el nivell més alt es manté a la, ai a

