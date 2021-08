Tractorada a Ripoll contra la multa a un ramader per haver electrocutat gripaus

d'una trentena deaquest dijous al matí pels carrers de. Uha organitzat una protesta per la "desproporcionada" multa de 5.500 euros a un ramader de Sant Joan de les Abadesses per haver electrocutat 25"accidentalment". El pagès havia col·locat un filat per evitar que les seves vaques s'escapessin de la finca, i s'hi vanels amfibis.En declaracions a, d'Unió de Pagesos, qualifica la concentració d'un. Des del sindicat, demanen que les normatives s'adeqüin a l'àmbit rural i que s'apliquin amb "". Per tot això demanen que es retiri aquesta sanció, que actualment està a mans dels servis jurídics d'UP.Sota el lema "La pagesia diem prou!", la tractorada també ha servit per exigir "respecte" a la pagesia i a la feina que fan al territori. En aquest sentit, Serrat apunta que hi ha "una la conselleria", ja que amb la nova organització -- "tenen sota el mateix paraigua la pagesia i aquells que l'ataquen constantment". "La consellera [Teresa Jordà] ha de decidir si vol defensar un pagès o un gripau", ha etzibat.Els fets van ser denunciats per una les xarxes socials. Va ser llavors que els Agents Rurals van demanar al ramader que elevés el tancat. Aquest, però, si va negar al·legant que podria suposar unper la gent que camina o va en bicicleta per la zona. Finalment se'l va sancionar.Emparant-se per la, al ramader se l'ha multat per la infracció 3.000 euros. També haurà de pagar 2.500 euros pels danys i perjudicis causats, 100 euros per cadascun dels gripaus.

