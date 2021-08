Vilagrà reclama a Junts ser fidel al marge de dos anys a la taula de diàleg

Missatge de la consellera de la Presidència,, a: cal complir amb el termini de dos anys de marge a la taula de diàleg que es va pactar en l'acord de governabilitat. "No se'm passa pel cap pensar que algú que fa tres mesos que ha signat una entesa la vulgui canviar, seria donar pals de cec si canviem l'estratègia cada dia", ha apuntat Vilagrà des de la(UCE), que se celebra aquests dies a(Catalunya Nord). La dirigent d'ERC ha reivindicat l'(ANC) dei ha indicat que el "dogmatisme" serà un "mal company de viatge" en els propers mesos de negociació amb l'Estat.Unes hores abans que Vilagrà, els protagonistes a l'UCE han estat que han exhibit el seu escepticisme amb la taula de diàleg , la principal estratègia que defensa ERC per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. L'expresident de la Generalitat ha insistit que, i la presidenta del Parlament ha remarcat que no caldran dos anys per constatar la manca de fruits de les converses amb el govern espanyol. Borràs és una de les dirigents de Junts que més evidencia la distància amb la taula de diàleg i manté el contacte estret amb Torra, que s'ha anat allunyant de la dinàmica de partits.La consellera de la Presidència ha indicat que les primeres sessions de la taula de diàleg hauran d'estar destinades a establir la metodologia de treball, i ha remarcat que. "Evidentment que serà molt difícil", ha indicat Vilagrà, que ha apuntat que la part catalana portarà a la taula una proposta basada en l'autodeterminació i l'amnistia que primer s'estructurarà amb partits i entitats a Catalunya. També ha assenyalat que hi haurà unadel desenvolupament de la mesa de negociació i que se n'avaluaran els avenços en el marc de la nova direcció estratègica del procés.En paral·lel, la dirigent d'ERC ha fet una defensa de la gestió ordinària de la Generalitat en relació a la consecució de competències i de més recursos per a Catalunya. Ho ha volgut desvincular, això sí, de la taula de diàleg., ha ressaltat Vilagrà, que ha demanat que el Govern disposi d'edificis i competències que ara estan en mans de l'Estat. La comissió bilateral de principis d'agost va ser el primer pas per normalitzar la relació ordinària entre les dues administracions, que porten una dècada sense acordar traspassos.

