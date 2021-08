El Govern estudia si hi ha alternatives al toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Elestà analitzant la resolució del(TSJC) en què només autoritza mantenir el toc de queda nocturn en 19 dels 148 municipis catalans per als quals l'havia demanat el Procicat. Fonts de Govern indiquen que estan estudiant si hi ha alternatives. L'executiu català lamenta que, afegeixen les mateixes fonts.El tribunal ha fixat mantenir el criteri d'una incidència acumulada en els darrers set dies superior alsi no la dels 125, un canvi que demanava el Govern i que enduria les condicions per sortir de la llista de municipis amb restricció de la mobilitat nocturna.: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.

