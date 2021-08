Marina Villar: «Walt Disney tenia molt de català»

"Walt Disney és encara una figura poc coneguda i, pels joves, és només una marca"

"Els catalans hem de continuar actuant de manera pacífica i democràtica, i jo soc optimista"

és una catalana de Barcelona que viu als Estats Units. Dissenyadora gràfica i d'interiors, és la directora d'Exposicions del, Califòrnia. Va arribar a la badia acompanyant la seva parella, que treballa a. Villar segueix de molt a prop la, que viu amb expectació.Té al darrere una llargaque va començar a l'escola de la Llotja. Va treballar amb algunes de les grans companyies teatrals catalanes, com els, així com en produccions de TVE a Catalunya i TV3. Va participar en grans escenificacions com la inauguració delso l'Expo de Sevilla.- Per raons familiars. La meva parella va tenir l'oportunitat de col·laborar en projectes molt interessants a Silicon Valley i vam decidir venir. El primer cop que vam viure-hi va ser del 2001 al 2006. Després vam tornar a Barcelona fins que el 2010 vam venir un altre cop a Califòrnia.- Va ser una mica per atzar. Una coneguda meva coneixia un dels conservadors del museu, Martín Salazar, molt reconegut a Califòrnia. Ens vam fer amics i un dia em va demanar de treballar en una exposició sobre un artista llegendari, Tyrus Wong, una persona de 103 anys que va ser molt innovador. Va ser una experiència espectacular. A partir d'aleshores, la filla de Disney, Diane, a qui li va agradar la meva feina, em va proposar de vincular-me al museu, i d'això ja en fa quasi deu anys.- Soc la directora d'Exposicions i, des de fa dos anys, també de la Col·lecció. Pel que fa a les exposicions, he de proveir el consell d'administració de propostes de les mostres i activitats que es faran, i planificar les exposicions itinerants. En l'apartat de col·leccions, tinc cura del fons de la fundació, de la base de dades, d'obrir la col·lecció a tothom, d'ampliar el fons a través de compres i subhastes, i de coordinar el préstec a altres museus. Ara mateix estem preparant una cosa que em fa molta il·lusió, que és cedir 49 miniatures de Disney al Metropolitan de Nova York. Són unes peces que Walt col·leccionava i que mai han sortit d'aquí.- Esclar. El museu ha estat un temps tancat i hem organitzat un seguit d'exposicions virtuals comunitàries.- Són estils diferents. Una de les coses que em va xocar va ser la manera de dissenyar les exposicions. Als EUA, a la gent li agrada més el barroquisme que la simplicitat. Em sobtava quan em demanaven que posés més art a les parets. Aquí agrada la quantitat i mostrar el fons. Un aspecte que inicialment temia era el referent a l'idioma, que creia que seria un handicap. Però em vaig sentir sempre molt recolzada. Quan vaig tenir la primera entrevista amb la Diane Disney li vaig plantejar que el meu anglès era dolent. I ella em va dir: "Però tu dissenyes, oi? Doncs això és el que compta". Hi ha un idioma universal, que és fer les coses amb ganes, i és el que ajuda a tirar endavant.- En el meu cas, he tingut molta sort i he conegut gent que sense que em conegués, han valorat la meva feina. Vaig arribar a dalt més ràpidament que no pas a Catalunya, on vaig estar treballant molt i n'estic molt contenta. Vaig estar treballant amb els Comediants per a la cloenda dels Jocs, i vaig estar amb Joan Font per a la inauguració de l'Expo de Sevilla. Però als Estats Units de seguida se'm va reconèixer. És un país d'oportunitats i, si t'arrisques, t'ho reconeixen amb més facilitat que a Europa.- Per la gent més jove, Disney és només una marca. Però Disney era una persona i això és el que la seva filla, la Diane, va voler explicar amb aquest museu. Crec que és bastant desconegut i molta gent que ve se sorprèn del personatge. Cal dir, també, que el museu és del tot independent de la companyia.- És divertit. També s'havia dit si era d'origen espanyol. En una de les converses amb la Diane, m'explicava que en un viatge a Espanya hi havia persones que creien que era espanyol. Però no. Aquest senyor va néixer a Chicago, va créixer a Missouri i no està congelat. Està enterrat en un cementiri de Los Ángeles.- Ell va declarar els anys cinquanta davant el Congrés responent sobre possible infiltració comunista a la seva companyia. Havia tingut conflictes amb els sindicats. De fet, aquests aspectes també s'expliquen en el museu. En això, la filla, Diane, volia ser molt honesta i explicar-ho tot. Però jo, després d'haver-ho estudiat, diria que Walt Disney era més aviat apolític i va lluitar per fer subsistir la companyia. Era un somniador i volia tirar endavant la seva idea. Les seves preocupacions eren l'animació i la innovació, i en alguns moments va haver de jugar alguns papers per mantenir forta la companyia.- La Diane va morir el 2013 d'un accident. Va continuar el seu marit, Ron Miller. I, en desaparèixer ell, van seguir els seus fills, que són els nets de Walt Disney.- Són molt normals i accessibles. Amb la Diane és amb qui havia tractat més. Però tinc un tracte molt agradable. No són gens pretensiosos. Són discrets i passen força desapercebuts, i estan implicats en el museu i la fundació.- Tots empenyem per poder millorar la situació de la nostra llengua.- Sí. Aquí tenim el Casal Català, que el porta l'amic Joan Morales. Fem trobades en les dates més assenyalades, com Sant Joan o la Castanyada. Estem tots connectats.- En moments com l'1-O, vaig viure-ho amb molta preocupació i tristesa. I ho continuem vivint amb expectació. Quan ets fora, a vegades magnifiques les coses. Tinc clar que els catalans hem de continuar actuant de manera pacífica i totalment democràtica.- Soc una persona optimista en general. La pandèmia ho ha capgirat molt. Però crec que la gent ha de tenir el dret a expressar-se, i fer-ho de manera pacífica, que és com és el poble català.- Walt Disney hagués pogut ser català. Era un home molt treballador, molt lluitador i innovador, i crec que els catalans som molt així. També és cert que va tenir la sort de tenir un germà que era un geni de les finances. Però Walt Disney tenia molt de català. Va néixer a Chicago, però hagués pogut fer-ho a Barcelona o a Girona. Els catalans tenen unes qualitats que jo veig reflectides en Disney.

