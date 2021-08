Forn reclama un acord entre Junts i el PDECat per a les eleccions municipals

L'exconsellerha reclamat un "esforç" aper arribar a un "acord" i "sumar" de cara a les eleccions municipals del 2023. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous, Forn ha remarcat la "predisposició" d'alcaldes del PDECat per explorar una aliança amb Junts . L'exconseller ha explicat que ja ha demanat al secretari general del partit,, que cal ser "generós":. L'exconseller no ha volgut valorar quina hauria de ser la fórmula final d'aquest acord. D'altra banda, Forn ha dit que veu "molt difícil" i "complicat" que l'independentisme pugui reproduir l'escenari del 2017, i ha reiterat que desconfia de la taula de diàleg amb l'Estat Forn considera que "no hi ha divergències estrictament ideològiques", de manera que defensa que. "Qualsevol altra cosa, ens afebleix", ha advertit l'exconseller d'Interior, que ha insistit que seria "molt recomanable i positiu" intentar sumar "diferents sensibilitats" de cara a les municipals.Per altra banda, Forn ha opinat que és "molt complicat" tornar a l'escenari de tensió del 2017 entre Catalunya i l'Estat, després que el president del Govern, apuntés en una entrevista a l'ACN que podrien tornar situacions de "xoc" en un futur si Madrid no fa cap proposta per resoldre el conflicte durant la negociació.En aquesta línia, Forn ha subratllat que desconfia de la taula de diàleg, i que. "No hi estic en contra, però confio molt poc en els resultats, perquè l'experiència ho demostra", ha argumentat.

