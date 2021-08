L'última portada de Charlie Hebdo vincula Messi i el PSG amb els talibans

La portada de la revista satírica Foto: Charlie Hebdo

i les seves portades mai deixen a ningú indiferent. L’última, publicada aquest dimarts, ha estat especialment polèmica perquè vincula el fitxatge depelamb el control deaconseguit pels. El PSG sempre ha estat acusat de ser un club-estat pel vincle ambSota el titular, hi apareixen tres dones amb burques, tapades de cos i cap sencer, i amb el nom de Messi i elal darrere. Aquest vincle en l’última portada del 17 d'agost és precisament per la influència de Qatar a l'equip francès, un país que també ha estat acusat deLa portada ha generat reaccions de tota mena a les xarxes socials i va en laque sempre ha caracteritzat Charlie Hebdo. De fet, diverses portades reproduintvan derivar en unel 2015 contra la seva redacció que va deixar 12 morts. Tot i això, la revista no ha cessat en les seves portades controvertides.

