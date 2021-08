Forn desconfia de la taula de diàleg i reclama tenir preparada l'alternativa

El preu de la desunió independentista

El conseller d'Interior durant l'1 d'octubre,, ha expressat poca confiança cap a la taula de diàleg de setembre entre l'Estat i la Generalitat. En un acte a laa Prada, ha explicat que la mesa de negociació entre els dos governs difícilment tindrà algun tipus de resultat: "Donarà pocs fruits o cap", ha sentenciat. No s'entendria, ha indicat, no tenir preparada una alternativa davant d'aquest escenari, al qual ERC i Junts han acordat donar dos anys. Davant d'una sala plena a vessar, l'exconseller ha agraït el suport del moviment popular i ha lamentat laentre partits independentistes: "Ens ha fet molt mal", ha dit.Les reflexions entorn de l'han marcat el discurs de Forn, que en fa una lectura "molt positiva" per tot el que en va sortir. Ha realçat la unitat institucional i popular i la capacitat d'autoorganització. De tot plegat, creu que l'independentisme ha de caminar cap a "la unitat política que va fer possible l'1-O". El conflicte nacional no se solucionarà parlant als despatxos, ha dit Forn. Per això, ha mostrat desconfiança amb unaon preveu "pocs o cap fruit".També s'ha mostrat crític amb l'estratègia dels dos anys de marge que han acordatsobre la taula. Forn no està d'acord en aparcar el conflicte durant aquest període de temps i ha emplaçat els partits a trobar una estratègia que "superi" les respostes repressives de l'Estat, que ara "ja es coneixen". Ha posat el límit, com sempre fan els dirigents de l'1-O, en la violència. La mateixa que va fer fracassar la declaració d'independència del, quan hi havia l'amenaça "de l'exèrcit i la possibilitat de morts als carrers"."Vull traslladar tot l'agraïment dels presos a la gent que ha estat amb nosaltres", ha dit Forn, l'únic dels presos polítics delque ha visitat Prada. L'organització ha lamentat la poca assistència dels polítics, malgrat haver convidat "a tothom". Aquest dijous a la tarda hi ha prevista la visita de, secretari de Junts per Catalunya i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana.El suport de les persones ha estat clau per fer front a la "" dels partits. Forn ha reconegut que des de la presó, el clima era molt millor que a l'exterior i ha lamentat les disputes en el Govern de: "Ens han fet molt mal". De totes maneres, s'ha mostrat predisposat a "continuar persistint i treballant" i ha recordat que la gent "és l'única que no ha fallat mai".En el torn de preguntes, el públic ha demanat pelamb els exiliats. Forn ha explicat que va ser un impacte "molt positiu i emocionant" per tot el que suposava no veure's des de l'octubre del 2017. Segons l'exconseller d'Interior,es mostren forts i convençuts, com els mateixos presos: "Tots sortim forts i amb ganes de continuar, seguir en la lluita que va començar l'1 d'octubre i que ha de culminar amb la independència del nostre país", ha dit.Finalment, ha celebrat l'assistència a la. Forn ja havia estat partícip en diverses edicions com a públic. "Per mi no és una obligació venir avui aquí, ho faig amb molt de gust.. He vist com ha avançat el centre Pau Casals i estic molt content que tot progressa i avança", ha expressat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor