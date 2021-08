Retiren del mercat 29 gelats més per contenir substàncies cancerígenes

La cadena de supermercatsha publicat a la seva pàgina web una llista ambde la seva marca que estan sent retirats dels seus establiments per la contaminació amb el cancerigen. Aquests gelats se sumen als que ja va fer públicsal seu web el mes passat i les desenes de varietats defabricades per la seva filial Froneri- que FACUA ha donat a conèixer en les últimes setmanes.L'associació critica que l'(AESAN) del Ministeri de Consum porta des de finals de juliol sense actualitzar el llistat a la seva pàgina web, on només apareix un enllaç a la web de Mars amb la seva relació de productes objecte de retirada per presència d'òxid d'etilè i un altre a la de Nestlé, en la qual ni tan sols es facilita la llista de gelats contaminats, sinó un cercador per introduir números de lots i conèixer si estarien afectats.En un comunicat difós a l'apartat, l'empresa indica al seu web que "d’acord amb la seva màxima garantia de qualitat per als seus clients i la interpretació de la nota de la Comissió Europea del divendres 16 de juliol 2021 referent a la possible presència de traces d'òxid d'etilè, ha posat en marxa, juntament amb els seus proveïdors, el bloqueig de lots afectats. Així mateix, indica als consumidors que si disposen d'algun dels lots indicats poden demanar la devolució i seran abonats amb el preu concret.La llista incloude diferents sabors de la marca Carrefour. FACUA s'ha posat en contacte amb la cadena per sol·licitar-li que informi sobre qui és el fabricant dels gelats afectats, encara que de moment l'associació no ha obtingut resposta.

