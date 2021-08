La resposta a la crisi afganesa divideix els partits catalans

ERC: Catalunya, país d'acollida

📻[ENTREVISTA] #consellera @taniaverge a @maticatradio: "Estem davant d’una tragèdia humanitària de la població d’Afganistan. Volem l'acollida de les persones més vulnerables per a que tinguin unes condicions de vida dignes"



Escolta-la👇https://t.co/e0nZDuosbY — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) August 17, 2021

Junts, contra Borrell i a favor de l'exili

PSC: consternació i cautela

Reconeixem els esforços de @MAECgob i @Defensagob per realitzar la necessària evacuació i repatriació de tots els residents espanyols, personal de l'Ambaixada i tots els afganesos que han col·laborat amb l'Exèrcit i la cooperació espanyola durant tot el temps de presència al país — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) August 16, 2021

Colau; contra els "vint anys d'intervenció"

PP: nostàlgia de l'aznarisme

Lo de Afganistán nos conduce de nuevo a las preguntas esenciales:

¿Es la Civilización Occidental y de Derechos Humanos superior moralmente y debe ser exportada a todo el mundo?

¿Estamos dispuestos a pagar el precio que ello supone con los USA al frente? — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 17, 2021

Ciutadans, contra els "pacifistes"

Si en Occidente hubiera un debate abierto y racional, lo de Afganistán debería mover una profunda reflexión colectiva sobre dogmas de la hegemonía cultural progre como el antiamericanismo, el antimilitarismo y el concepto mismo de pacifismo. Por desgracia, no creo que lo veamos. — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) August 18, 2021

CUP: Occident, culpable

Revisionisme i desmemòria. Van ser precisament els EUA els que van armar els fanàtics religiosos, no tan sols a Afganistan. De quin collons de superioritat occidental parla? https://t.co/LqHq5aNOM4 — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) August 17, 2021

Vox, contra la política d'acollida

Cuatro años del brutal atentado en Barcelona.



Nos recuerda las terribles consecuencias del buenismo y la inacción ante el islamismo en los barrios.



No podemos cometer los mismos errores que en 2015: los terroristas liberados en Afganistán no deben poder cruzar a Europa. — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) August 17, 2021

El conflicte aha ocupat el carril central de la informació i està protagonitzant les declaracions de la. En el cas de Catalunya, totes les forces parlamentàries s'han posicionat i s'ha generat un debat viu davant l'anunci de la retirada de les tropes nord-americanes del territori i la conquesta del poder, tot seguit, pels talibans. Des del primer moment, per exemple, el presidentva mostrar la disposició del Govern a acollir refugiats afganesos. La crisi afganesa -que ha coincidit amb el quart aniversari dedel 17-A- reuneix un munt dels ingredients ideològics que nodreixen el debat públic els darrers anys: el lideratge global, el paper de les grans potències, l'emergència islamista, els drets de la dona o el futur de la democràcia. Cada sector polític ho ha interpretat des del seu punt de vista. Veiem-ne només uns exemples.ha fet costat al discurs d'Aragonès d'oferir Catalunya com a. En aquesta línia, la consellera d'Igualtat i Feminismes,, va incidir en declaracions a Catalunya Ràdio en el component de crisi humanitària de la crisi afganesa: "Estem davant d'unade la població de l'Afganistan. Volem l'acollida de les persones més vulnerables perquè tinguin unes condicions de vida dignes". "Des de Catalunya volem acollir. I ho volem fer garantint unes condicions de vida digna a les persones", va indicar la consellera.alertava contra "els danys causats pel règim talibà" i lamentava "la paràlisi i el fracàs col·lectiu que representa per lai l'el previsible col·lapse dei l'abandó de milers de persones". No desaprofitava l'ocasió d'escometre contra el màxim responsable de la política exterior de la UE,, per aquesta raó: "Ha estat incapaç de donar una resposta coordinada. L'acció dels Estats sense coordinació de la UE deixa en la incertesa a centenars de ciutadans europeus".Des de Junts s'ha expressat també tot el seu suport "a l'oposició democràtica des de l'interior o des deque s'organitzi en les properes setmanes i mesos per aconseguir un Afganistan democràtic". De fet, el fins ara vicepresident afganès, Amrullah Saleh, s'ha proclamat president legítim enfront el nou poder taliban.Elha expressat la sevadavant la situació afgana. Ha evitat, però, entrar en controvèrsies. El partit de Salvador Illa ha comunicat en alguns tuits que estan "impactats" i "consternats" pels últims esdeveniments, marcats per la retirada dels EUA, el "col·lapse" de la "precària institucionalitat" afganesa i la presa de control del país en mans dels talibans. La formació també expressa la "profunda preocupació per la situació deafganeses que patiran una situació d'extrema vulnerabilitat i privació de drets i llibertats".Es percep que les responsabilitats de govern delaconsellen no entrar en posicionaments més enllà del previsible. El PSC subratlla "els esforços dels" per fer efectiva la repatriació dels residents espanyols, personal de l'ambaixada i tots els afganesos que han col·laborat amb l'Exèrcit i la cooperació espanyola durant tot el temps de presència al país.L'alcaldessa de Barcelona,, encara afectada per laque va haver d'escoltar en l'inici de la festa major de Gràcia, també s'ha afegit a l'onada general de preocupació pels esdeveniments a l'Afganistan. Com a alcaldessa, en línia amb el moviment efectuat pel president de la Generalitat, va oferir al ministeri d'Inclusió Social i Migracionsinicials per a dones i nenes afganeses. Colau, des d'Instagram , es va apressar a manifestar que considerava "terrible" el que estava succeint a Kabul. Va reclamar a la comunitat internacional i a l'ONU que reaccionessin al "desastre" que va suposar laDes de la, el líder del PP,, subratllava que la retirada nord-americana era "una greu derrota per als aliats occidentals contra el terrorisme islàmic" i li faltava temps per exigir aque informés al Congrés sobre la posició d'Espanya, com havien fetA Catalunya, el president del PP català,, no deixava passar l'ocasió per dir, en un tuit, que la crisi afganesa plantejava les preguntes essencials: "És lai de drets humans superior moralment i ha de ser exportada a tot el món? Estem disposats a pagar el preu que això suposa amb elsal davant?". Esmentant els EUA i obviant la UE, Alejandro Fernández deixava clar que, per ell, el "preu" era un poder militar sense manies.El partit d's'ha posicionat en una línia molt similar a la del PP. El diputat de Ciutadanstambé s'apunta a la reflexió sobre els "dogmes de l'hegemonia cultural progre com l', l'i el concepte mateix de pacifisme".Martín Blanco va criticar l'anomenat, amb què s'anomena la ingenuïtat de la progressia en política internacional, referint-se a "la demagògia dels "alicis" d'Occident, als quals considera "pacifistes que menyspreen la tasca delsen pro de la democràcia i els drets humans". "Que ho expliquin ara a dones i nens afganesos", va indicar.Per laels "dolents" són els nord-americans.saltava contra Alejandro Fernández per parlar de la superioritat occidental, tot dient això: "Van ser precisament els EUA els que van armar els, no tan sols a Afganistan. De quin collons de superioritat occidental parla?".La diputadaconsiderava en un tuit "indispensable" l'anàlisi d'Olga Rodríguez a eldiario.es, on criticava "eldavant l'Afganistan, recordant que les dones estarien ara pitjor, però que de totes maneres ja vivien en un dels països on els seus drets estaven més amenaçats, i que la presència nord-americana no havia estat cap avenç.Una crisi com l'afganesa és terreny abonat per ai els sectors xenòfobs. Vox, com ja va fer amb la situació a, ha recorregut a l'artilleria pesada per etzibar contra tot el que no sigui exacerbar la tensió. El partit de Santiago Abascal ha reaccionat contra la, demanant que siguin els països fronterers amb l'Afganistan els qui acullin els refugiats. Amb motiu del quart aniversari dels atemptats del 17-A, el diputats'ho ha fet venir bé per atacar "les terribles conseqüències deli la inacció davant l'islamisme als barris". Garriga ha fet una crida per impedir que "els terroristes alliberats a l'Afganistan" arribin a Europa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor