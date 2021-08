El govern espanyol atribueix a Ceuta la repatriació de menors al Marroc

Elha respost a l'espanyola que "no existeix acta o instrucció" del departament encapçalat pel ministreque ordeni les repatriacions de menors aldes de. En un escrit dirigit a la sala contenciosa-administrativa, el secretari d'Estat de Seguretat,, diu que el document sol·licitat és un escrit del 10 d'agost que "es limita a posar de manifest que el ministeri d'Interior prega que es procedeixi a efectuar el retorn dels menors respectant els seus interessos o drets"."En conseqüència, com que no existeix activitat administrativa impugnable per part del ministeri de l'Interior, procedeix la inadmissió del recurs" de la, sosté. En el recurs, l'entitat demana la suspensió cautelar dels trasllats. L'Audiència Nacional va demanar a Interior que confirmés que va ordenar la repatriació de menors i sol·licitava el document del 10 d'agost.Interior remarca que, l'ordre de retorn dels menors "no ha estat dictada pel ministeri d'Interior" i, per tant, l'Audiència Nacional no és competent. El ministeri insisteix que va ser el govern de Ceuta qui va sol·licitar "l'aplicació de l'acord" entrei el Marroc i, per això, Interior va fer l'escrit en resposta a aquesta petició."Tot això amb la finalitat última de garantir en cada cas lesdel menor o la seva entrega a càrrec d'una institució de tutela", afegeix la resposta a l'Audiència Nacional.

