WhatsApp deixarà de funcionar en tots aquests mòbils el novembre de 2021

Com passa cada any,també hi haurà alguns models de mòbils en quèdeixarà de funcionar. I és que el ritme de les actualitzacions provoca que diversos dispositius quedinamb la popular app de missatgeria.En concret, els mòbils en els quals ja no funcionarà WhatsApp a partir de novembre van des de l'iOS 10 i Android 4.1 fins a KaiOS 2.5.1 a Jio Phone.heu d'anar a "configuració" i accedir a l'aparat "sobre aquest mòbil" ("acerca del teléfono").Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.Xperia M.iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

