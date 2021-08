Mor decapitat un home al port d'Eivissa després de ser atropellat per un ferri

Un home de 46 anysla nit de dimarts a la bocana del port d'després que la seva embarcació fos atropellada per un ferri de passatgers de la companyiaque cobreix la línia entre Eivissa i, segons ha confirmat aquest dimecres laL'accident es va produir al voltant de les 23.30, quan el ferri de línia regular de la companyia Baleària que cobreix el trajecte entre les dues illes, el, va atropellar una embarcació particular en la qual anaven dos tripulants, tots dos de nacionalitat espanyola, tal com ha informat Salvament Marítim.El cos sense vida i les restes de l'embarcació sinistrada també van ser traslladats al port eivissenc i posats a disposició de la Guàrdia Civil i el metge forense. Aquest dimecres, el(GEAS) de la Guàrdia Civil està duent a terme tasques de recerca de la resta de l'embarcació i del cap de la víctima al a bocana del port.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor