Roben 43.000 euros amb l'estafa del fals operari: què és i com evitar-la?

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 d'agost dues dones de 22 anys i 25 anys per delictes d'estafa. Les arrestades, en col·laboració amb més investigats, han sostret prop dede l'àrea metropolitana de Barcelona utilitzant la falsa identificació delLes delinqüents, un cop tenen la confiança de la, aconsegueixen elamb el pretext de que és imprescindible per fer una devolució d'un cobrament erroni que mai ha existit. Aleshores extreuen en metàl·lic als caixers, amb transferències a testaferros a canvi d'una comissió i fan compres de productes per internet.Els Mossos afirmen que els 13 robatoris s'han dut a terme les poblacions de Barcelona, Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona. En el cas d'una víctima de Cornellà, a més dels diners en metàl·licamb un valor total de 17.000 euros. La vulnerabilitat de la majoria de víctimes, que disposen d'ingressos limitats, es mostra davant de la precarietat econòmica que queda un cop aconseguida l'estafa.Arran d'aquests fets, els Mossos alerten del. Es demana la desconfiança prèvia assegurant-se que no s'ha rebut cap avís de revisió de l'empresa de subministraments en qüestió. Si no és el cas, s'hauria de trucar abans de la revisió. El col·lectiu més perjudicat com la gent d'edat avançada s'ha de mantenir alerta per no distreure's i evitar cap tipus de robatori. En cas de dubte, també es recomana trucar familiars.

