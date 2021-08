Aragonès avisa l'Estat que hi haurà «moments de xoc» si no «encarrila» el conflicte polític

El president de la Generalitat,, ha avisat l'Estat que hi hauràsi no "encarrila" la solució política del conflicte amb Catalunya. En una entrevista a l'ACN, el cap del Govern ha advertit Madrid que la voluntat dels independentistes "no desapareixerà", i que ja sigui la majoria parlamentària actual o bé una de futura, i. Aragonès també ha apostat per reunir la taula de diàleg cada dos o tres mesos, després de la trobada del setembre."Si no s'encarrila el conflicte polític,". Aragonès ha avisat d'aquesta manera al govern espanyol que Catalunya no rebaixarà les seves aspiracions d'autodeterminació, encara que la Moncloa no concreti cap proposta a la taula de diàleg.entre els dos governs, el president de la Generalitat insisteix en "l'obligació d'explorar una solució negociada", que compti amb l'aval de la ciutadania catalana.Aragonès s'ha mostrat "convençut" que tant Junts com la CUP se "cenyiran" als acords amb ERC i que, per tant, "". D'aquesta manera, ha manifestat que com a president ha d'estar "per sobre de legítims posicionaments partidistes o que vulguin buscar una mica de rèdit electoral a curt termini". "Hem de tenir una mirada llarga iper defensar el referèndum i l'amnistia on sigui", ha justificat.Així mateix, el president ha afegit que l'aposta per participar a la taula de diàleg "no exclou cap altra proposta estratègica" de l'independentisme. "Si algú té una alternativa aplicable a curt termini, que la posi sobre la taula", ha sentenciat.. Tot i això, considera "imprescindible" que es vagi fent la feina interna entre una trobada i l'altra. "És un procés que tindrà el seu cicle, i ha de continuar en el temps precisament perquè tingui resultats", ha reiterat.Finalment, Aragonès ha assegurat que en els partits i les entitats independentistes estan "treballant per aprofundir el debat estratègic" del moviment, així com per. El president, però, no hi vol interferir, sinó només "acompanyar al màxim per enfortir-ne la proposta".Sobre les restriccions per la pandèmia, Aragonès ha afirmat que "no es pot descartar mai res", però queper restringir certes activitats. "Abans cal impulsar totes les altres mesures de promoció de la vacunació", ha argumentat durant l'entrevista. De fet, el president ha afegit que l'ús del passaportsobre les restriccions de drets i llibertats, de manera que no calen "mesures precipitades" sinó apostar per incentivar la vacunació.Aragonès ha manifestat que, de moment, encara és "absolutament imprescindible" mantenir les restriccions actuals -aprovades a principis d'estiu- per evitar una desescalada ràpida:, ha subratllat. El cap de l'executiu ha advertit que, segurament, encara caldrà mantenir força mesures de prevenció quan comenci el curs escolar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor