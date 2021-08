, alt representant diplomàtic de la(UE), ha defensat aquest dimarts la necessitat que el bloc entauli un "diàleg" amb elsamb l'objectiu d'evitar que la seva arribada a el poder a l'derivi en una crisi humanitària i en un potencial "desastre" migratori. "Haurem d'estar en contacte amb les autoritats a Kabul.per evitar un potencial desastre migratori però també una crisi humanitària", ha assegurat en la roda de premsa posterior a la reunió telemàtica de ministres d'Exteriors de la UE.Així, amb l'objectiu d'aconseguir que la "nova situació política" de país asiàtic no desemboca en un "moviment migratori de gran escala cap a Europa", la comunitat s'ha de coordinar i "donar suport" als països veïns de l'Afganistan i els països "de trànsit". Aquest diàleg amb els insurgents ha d'estar també centrat, segons Borrell, en. Ja en el torn de preguntes, Borrell ha deixat clar que "tractar amb ells" no suposa un "reconeixement oficial", si bé ha incidit que si la UE vol evacuar el seu personal i també als al voltant de 400 afganesos que van treballar per les institucions comunitàries., ha indicat, sobre el compliment de les obligacions internacionals assumides pels anteriors governs i en particular que respecten els drets humans i les resolucions del. En tot cas, ha aclarit que "no ha tingut temps" de contactar personalment amb ells i que preveu enviar reforços a la delegació de la UE a Kabul per poder gestionar la repatriació de personal i d'afganesos.Davant la petició expressa d'una periodista afganesa, que li ha pregat que no reconegui un nou règim talibà perquè els afganesos no volen "tornar enrere", Borrell ha dit que comprèn els seus "sentiments i preocupació", i ha insistit que no ha dit que la UE tingui planejat reconèixer els talibans., ha insistit.D'altra banda, ha posat èmfasi que no ha estat la UE la que ha decidit treure les seves tropes de l'Afganistan, desencadenant la situació actual. "Va ser una decisió del president Donald Trump", ha apuntat, que va arribar a un acord amb els talibans que ha complert posteriorment la següent administració de. Però si els Estats Units se'n van, ha subratllat, la UE no pot quedar-se degut a la seva "capacitat militar limitada". No obstant, el cap de la diplomàcia europea ha reconegut que

