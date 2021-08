Cristian Kollmann: «Catalunya era un exemple abans de la tardor del 2017»

"El nostre partit defensa la llibertat en tots els àmbits: llengua, identitat, individu, sexual i mediambiental. Lluitem per una identitat lliure. L'objectiu final és la reunificació amb els nostres germans tirolesos d'Àustria"

Cristian Kollman ha visitat la Universitat Catalana d'Estiu. Foto: Josep M Montaner

és secretari general del(Llibertat Sudtirolesa), el partit polític de la regió del, al nord d', que té l'objectiu d'esdevenir un estat independent i annexionar-se amb la regió històrica del Tirol a, d'on formaven part fins la Primera Guerra Mundial. Kollman ha participat en laa Prada per explicar el conflicte nacional que es viu a la regió, que té una població de parla majoritàriament alemanya i que gaudeix d'un estatut i autonomia especial.El, els independentistes del Tirol del Sud van organitzar un primerinspirat en lescelebrades ades del. De fet, el procés català havia estat un model estratègic a seguir per aquest moviment. En el procés participatiu hi van votar fins apersones d'un cens format de, amb unde vots favorables a la independència de la regió i amb un context de crides al boicot per part dels partits unionistes.Tot i els emmirallaments amb l'independentisme català, els nacionalistes dedefensen posicionaments polítics que no sempre casen amb el carril central del sobiranisme. Kollman forma part d'un partit amb un fort component identitari, posicionaments conservadors pel que fa a la tradició, i adopta postures contra la immigració, a banda de ser econòmicament liberal. Aprofitant la seva estada acom a convidat internacional,l'ha entrevistat per conèixer les aspiracions nacionals del Tirol del Sud i la visió política sobre l'independentisme a- El Tirol del Sud havia format part de la regió històrica del Tirol a l'Imperi Austríac. Després de la Primera Guerra Mundial, una part d'aquesta regió es va adjuntar a Itàlia en contra de la voluntat de la població. Van entregar-la com un premi a Itàlia, que estava al bàndol guanyador de la Gran Guerra. Després, el feixisme italià va prohibir parlar alemany i i va marcar com objectiu nacionalitzar-nos culturalment com els italians.- Passem a ser una província autonòmica dins l'estat italià amb un parlament propi. Un aspecte molt important és que s'atorga l’opció d'elegir l'escola en italià o alemany. Ara, però, s'està qüestionant el model lingüístic per tots els partits italians, els quals defensen un bilingüisme en alemany i italià. D'aquesta manera, s'obre la porta a que la llengua forta, l'italià, es converteixi en la vehicular. El model d'escola del Tirol del Sud garanteix que els nadius puguin viure amb la seva llengua en normalitat. A l'escola alemanya es fa italià fins a sis hores a la setmana, i ja és suficient.- El nostre partit defensa la llibertat en tots els àmbits: llengua, identitat, individu, sexual i mediambiental. Lluitem per una identitat lliure. L'objectiu final és la reunificació amb els nostres germans tirolesos d'Àustria. Per tant, l'objectiu principal és alliberar-se d’Itàlia. Després, plantejar l'opció si el Tirol -una vegada reunificat- vol continuar dins Àustria o esdevenir un estat propi en forma de república.- Al parlament hi ha dos partits polítics independentistes que sumen quatre diputats de 35. Llibertat Sudtirolesa en té dos. El suport més gran és el tenim en aquelles zones on hi viuen tirolesos. En canvi, a les grans ciutats hi ha un menor suport perquè és on hi ha un major nombre d'italians. El patró es repeteix a tot arreu. El concepte d'autodeterminació va lligat, en una majoria, amb ser tirolès d'origen.- Ara estem en un moment que no es pot parlar d’autodeterminació ni d'independència. El govern autonòmic és incapaç de defensar els nostres drets més bàsics. I nosaltres ens hem de centrar en defensar-los. Un exemple és amb la llengua.- En el passat, Catalunya sempre havia estat un model a seguir per aconseguir el referèndum i la nostra independència, però això va canviar després del 2017. La gent ha agafat por i desconfia, veuen com els polítics catalans es van tirar enrere amb la declaració d'independència i com el poble ha estat reprimit. Temen que els passi el mateix que a Catalunya, i els partits unionistes ho utilitzen. Nosaltres li donem la volta, precisament l’amenaça ja fa que vulguem sortir d’Itàlia.- La constitució italiana defensa la "indissoluble" unitat d'Itàlia, però alhora parla de respectar la voluntat de les minories, i aquí els polítics en fan la interpretació que volen. En aquest sentit, Itàlia és absolutament idèntica a Espanya. Li seré molt franc, ara penso que és totalment impossible aconseguir un referèndum.

