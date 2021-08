La direcció del PP s'aboca a cosir les ferides del partit a Barcelona

Pau interna al, després d' una etapa de fort malestar intern . Fa tres mesos que l'executiva que liderava constituir una nova direcció del partit a Barcelona, encapçalada pecom a president icom a secretari general i sembla que s'ha aconseguit una distensió interna entre els diversos sectors en pugna. El perfil de Reyes i Tutusaus ha jugat un paper important en el nou clima generat. Reyes, exalcalde de, és un dels valors del partit en l'àmbit municipal. Tutusaus és batlle de, un dels feus del PP a Catalunya.Elsen la cúpula dels populars barcelonins han aconseguit posar fi, si més no de moment, a una etapa convulsa . La situació de crispació interna va arribar fins al punt que el cap del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona,i la direcció provincial de la formació, amb el també regidoral davant, no s'informaven mútuament de la seva agenda i amb prou feines parlaven.Reyes manté una bona sintonia amb Bou i també amb el seu antecessor al capdavant dels populars a l'Ajuntament,. L'exalcalde de Castelldefels es va posicionar en favor dea en el congrés del PP en què es va elegir Pablo Casado com a líder del partit. De fet, Reyes va formar part de la candidatura sorayista. Això, però, no sembla haver perjudicat la seva posició política. És més: Reyes és vist com un valor segur a Génova, on té una bona sintonia amb, número dos del PP.Josep Tutusaus, per la seva banda, és un dels pocs alcaldes del PP català i és un veterà de la formació, molt valorat entre les bases.De Reyes es valora especialment la sevaen el tracte personal. Una qualitat que va demostrar en la política local a, i que també ha sabut fer entre una militància barcelonina desanimada després d'un cicle electoral en què la formació ha vist disminuir la seva presència institucional. Les eleccions catalanes del 14-F van ser demolidores , en passar el PP de 4 a 3 diputats al Parlament. Uns resultats que van forçar la cúpula d'Alejandro Fernández ai fer un esforç per tancar ferides internes.Lavol encarar la segona part del mandat municipal a Barcelona amb pau interna. A partir del gener, el PP engegarà laper a la confecció de les. Encara no se sap si l'empresari Josep Bou serà el cap de cartell a Barcelona. Però el cert és que, en aquests moments, és més a prop de ser-ho.També resta actiuque conserva entorn seu un nucli de quadres en la majoria de districtes de Barcelona. L'exregidor segueix l'actualitat municipal amb intensitat i en sectors del partit no es considera que actuï com si fos un polític retirat, sinó tot el contrari. Al PP hi ha qui considera que un escó alhagués estat una destinació ideal per algú com ell. Però els populars catalans ja tenen un eurodiputat:. En les trifulgues internes del PP de Barcelona, resta força al marge la diputada, en aquests moments molt desmarcada de la direcció de Pablo Casado.D'altra banda, lesque, en general, assenyalen les enquestes han donat oxigen al lideratge de Casado al capdavant del PP. De retruc, l'ambient intern al partit ha millorat i ha rebaixat les tensions internes. Ja es veurà fins quan.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor