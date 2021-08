Tres militars morts en un brutal accident d'avió a Rússia

Tragèdia a. Un avió militars'ha estavellat aquest dimarts prop d'un aeròdrom als afores dedurant un vol de prova. El sinistre ha tingut lloc quan l'aparell, un avió de transport lleuger, es disposava a aterrar a, segons un comunicat del Comitè Unit d'Aviació rus. Els motius de l'accident encara s'estan esclarint.Com a resultat, tots els tripulants de l'aparell han mort en l'accident, segons l'agència russa de notícies TASS. El pilot que liderava el vol era, popular al país per la seva experiència en el pilotatge de fins a 35 models diferents d'aeronaus.Una font dels serveis d'emergència ha destacat en declaracions a la mateixa agència que fins a l'últim moment els pilots "de l'aeronau, al mateix temps que van intentar allunyar-la de poder caure en una zona d'habitatges". Segons les dades preliminars, l'aeronau es va incendiar després d'. No obstant això, com s'observa en el vídeo, l'aparell estava en flames al motor dret.

