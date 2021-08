Desmantellen dues plantacions de 18.000 plantes de marihuana al Solsonès

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsonacom a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, un delicte de danys i pertinença a grup criminal.A mitjans del mes de juliol es va tenir coneixement de la possibleprop del pantà de la Llosa del Cavall, dins del terme municipal de Guixers (Solsonès), situada en unaDesprés d’unes primeres investigacions efectuades per la unitat d’Investigació i la corroboració per part de l’helicòpter dels Mossos, es va constatar queper instal·lar un cultiu extens de marihuanaaprofitant un ecosistema ideal i l’aigua del pantà de La Llosa del Cavall per regar la plantació.Ahir de matinada es va dur a terme unde la plantació on van participar agents de la unitat d’investigació de Solsona, efectius del Grup Especial d’Intervenció (GEI), de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la unitat Aquàtica, de la Unitat Canina, amb el suport de l’helicòpter dels Mossos.Per arribar fins a la plantació, els agents van haver de caminar fins a sis quilòmetres i traspassar el. En arribar-hi, van localitzaren diferent estat de creixement distribuïdes enen procés d’assecamentEntre aquests camps es van localitzaron hi havia nou homes, que serien els que presumptament farien les tasques de vigilants i de cultivadors de la plantació. Durant l’operatiu,Cal destacar la preparació detota una infraestructura deon emmagatzemaven l’aigua de la pluja i la que remuntaven des del pantà de la Llossa del Cavall a través d’una bomba d’aigua, per tal d’alimentar el sistema de reg per degoteig. Per altra banda,s’havien netejat i tallat un nombre considerable d’arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiuLa zona presentava unaper acumulació d’escombraries, deixalles, plàstics, roba i estris per cultivar les plantacions, també per pernoctar-hi, cuinar, menjar i viure enmig del bosc deA causa de les, l’extracció de les plantes es van fer amb el suport d’unEls detinguts, tots ells, passaran a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona durant les pròximes hores.

