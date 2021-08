Lleida expulsarà un guàrdia urbà condemnat per pornografia infantil

L'celebrarà dilluns un ple extraordinari per fer efectiva l'expulsió del cos d'un agent de laque va ser condemnat per l'Audiència de Lleida a un any i nou mesos de presó per un delicte de pornografia infantil.La sessió, que serà telemàtica, es durà a terme durant l'agost per evitar que caduqui el segon expedient disciplinari que la Paeria va obrir a l'agent arran de la sentència condemnatòria, tal com havia succeït amb el primer expedient que se li va obrir. L'home va ser detingut elal seu domicili de(Segrià). La policia espanyola va trobar a l'ordinador de l'urbà un historial amb més de 1.400 descàrregues d'arxius pedòfils.A més de la condemna d'un any i nou mesos de presó, la sentència imposada per l'Audiència de Lleida al guàrdia urbà també suposava unaper 21 mesos així com pèrdua del lloc de treball. Tot i que durant el 2020 va expirar el termini de suspensió de feina i salari,des que va ser detingut el 2015 perquè la Urbana va incoar un expedient administratiu que apuntava quepel qual havia estat condemnatL'home va ser detingut el 2015 per la policia espanyola al seu domicili de Rosselló quan es descarregava 17 arxius de contingut pedòfil. La investigació es va iniciar arran de ladesprés de conèixer un intercanvi d'imatges de pornografia infantil. La policia de l'Estat va identificar l'adreça IP del condemnat i en l'escorcoll al seu habitatge li van trobar a l'ordinador un historial amb més de 1.400 descàrregues d'arxius pedòfils.

