Nova Zelanda confina tot el país pel primer cas de Covid en sis mesos

torna al confinament després que s'hagi declarat elen sis mesos. Així ho ha explicat la primera ministra del país,, que també ha explicat que la mesura durarà de moment tres dies després. El cas s'ha detectat a la ciutat d'Auckland i l'últim s'havia produït el 28 de febrer.El país oceànic, que té uns, és un dels territoris on la incidència de la Covid s'ha tallat de forma més estricta i sense inconvenients en retrocedir en la desescalada. Des de l'inici de la pandèmia s'hi han registrat tot justLa directora general de Salut del país,, ha explicat davant els mitjans que per ara no s'ha trobat explicació al contagi, que s'hauria produït el 12 d'agost, segons informa el diari New Zealand Herald.Davant els dubtes, elha optat per la mateixa estratègia de duresa que tan bon resultat li ha donat en altres ocasions. ", ha dit Ardern, en una compareixença pública en què ha anunciat davant els mitjans i els ciutadans les noves mesures.La primera ministra, que tem la possible expansió d'un "enemic perillós" com la, ha explicat que els neozelandesos han de romandre a casa des de la mitjanit de dimarts a dimecres i durant tres dies, amb. A Auckland, les mesures estaran en vigor un mínim de set dies.L'executiu d'Ardern també ha ordenat que sedurant els pròxims dos dies. Actualment, elneozelandesa ja té almenys una dosi de la vacuna contra la Covid.

