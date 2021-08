L'odissea de celebrar festes majors en pandèmia i en plena incògnita pel toc de queda

Carrers guarnits a Gràcia durant la festa major del barri. Foto: Gala Espín

Adaptar-se a les normes canviants

Conservar les tradicions

Llarga vida a les orquestres

Concert durant la Festa Major de Gràcia del 2021. Foto: Gala Espín

Altres notícies que et poden interessar

"Distància, mans, mascareta". Dia sí, dia també, el missatge que ha perseguit la ciutadania durant molts mesos. I la vida? L'va ser complicat: hi va haver rebrots i la desescalada del confinament va acabar frustrada, camí de noves prohibicions durant la segona onada. Tot i no haver-hi toc de queda ni restriccions com ara,, lade la pandèmia, que encara està present als hospitals,, en gran part,. Un esforç rellevant per part dels organitzadors que, sumat a les ganes de retrobament, festa i sensació de llibertat dels ciutadans -malgrat la impossibilitat de celebrar esdeveniments públics més enllà de mitjanit- han fet l'estiu del 2021 més estiu. Convivint, això sí, amb un toc de queda canviant, que aquest cap de setmana només està vigent a 19 municipis a l'espera que el(TSJC) validi -o no- elevar-lo a 62 com demana el Govern per raons epidemiològiques., organitzador de la, explica aque gestionar les activitats i els passatges per carrers guarnits és una tasca complicada, però no impossible: "Esper evitar sobrepassar el límit". En el cas de Gràcia, les activitats es duen a terme ambi s’han instaurat tanques per controlar els perímetres dels carrers i les places.Pel que fa als, Urgell afirma queen grups de 25 persones per assegurar la màxima seguretat possible: "Per poder assajar hem buidat les places. Abans eren oberts al públic, però així és més segur tot i que els membres castellers han passat per"., membre de la, assegura que tot i complir les mesures de seguretat és important: "encara que sigui un altre punt de vista però amb paràmetres més oberts que l'any passat. És important després de tot el que hem viscut". Malgrat els esforços, a Gràcia s'hi han vist imatges pràcticament pre-pandèmiques, algunes d'elles amb. Va passar, per exemple, aquest dijous, primera nit sense toc de queda a Barcelona No només els organitzadors s'han hagut destipulades pel Govern. També ho han hagut de fer els membres de les companyies de teatre, grups de ball o orquestres. La solsoninaafirma, que tot i no poder fer-se els, els geganters adaptaran els ballets: dansaran evoltats d'un número limitat de persones.l', que forma part d'un dels 16presents a les festes majors, explica que el poble, tot i celebrar una de les celebracions "més elaborades de Catalunya", ha pres mesures per assegurar la seguretat dels veïns, com retransmetre les activitats per la televisió per tothom que no hagi aconseguit entrada o directament no hi vulgui assistir.Elsen comptes de fer la tradicional cercavila i les processons pels carrers de Vilafranca, per tal d'. Es farà una cercavila més petita en una de les rambles de la perifèria, també amb accés controlat mitjançant la reserva d’entrades. A més, totsCatalunya és país de, i una de les més antigues és laal territori., president del Foment de les Tradicions Catalanes, celebra que enguany s'hagidesprés de "congelar el pubillatge" per la Covid durant més d'un any.Celebren actes adaptats a les mesures que indica el Procicat,però les faixes, faldilles i mantellines llueixen pels carrers catalans. I tots els hereus, fadrins, pubilles i damisel·les es retrobaran a l'acte del Pubillatge Nacional que se celebrarà a la tardor., i Vilarrassa demana que es presentin "tots els càrrecs que no es van poder presentar el 2020". Tot i això, cada poble decidirà qui vol presentar en l'edició d'enguany que, de ben segur, serà "ben especial".També és part d'una festa major elque es fa a molts municipis. Ano hi han volgut renunciar, tot i que fa uns mesos consideraven impossible celebrar-lo. La periodista igualadinaexplica que el conegut sopar popular de l'"operació cigró" es farà amb"És una llàstima veure el públic assegut i amb mascareta, però des de dalt de l'escenari intentem donar-li les ganes i l'impacte necessaris perquè la gent pugui", explica Iago Garcia, el cantant d'una de les orquestres amb més recorregut de Catalunya, la Principal de la Bisbal.La Principal ha inventat el "". Quan el cantant pronuncia aquestes tres paraules a través del micròfon la gent "flipa" i una nena li va arribar a preguntar: "Què és?, com es fa?". Fàcil. "", explica Garcia.L’també ha comportat canvis en funcionament de l’orquestra. L’espectacle ha hagut de canviar i enguany es fan, en molts casos,. "Així hi pot assistir tothom que vol", celebra el cantant. Satisfet amb la feina feta i agraït per la confiança dels organitzadors, Garcia defensa i reivindica que, si es vol,. També ho volen ser les festes majors que agiten aquests dies el país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor