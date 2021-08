Detingut un home per intentar agredir sexualment una dona enmig del carrer a Empúries

La(Alt Empordà) ha detingut aquest dilluns 16 d'agost un. La víctima circulava pels carrers ahir a les 10 de la nit quan l'arrestat la abordar intentant endur-se-la a una zona més apartada per abusar-ne sexualment.La víctima, no obstant això, en va poder escapar fins arribar a les dependències de la policia per demanar ajuda i tramitar la denúncia. Segons ha explicat la Policia Local en una piulada, un cop atesa la víctima,, que s'ha lliurat als Mossos d'Esquadra.La Policia Local ha defensat a l'ACN que no els "tremola" ni els "tremolarà la mà" amb aquest tipus de situacions: "Tolerància 0 davant les agressions a les dones".

