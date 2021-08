Bob Dylan, acusat d'abusos sexuals a una menor de 12 anys el 1965

ha estat denunciat per. La víctima, una dona que ara en té 68, declara haver estat abusada pel cantant. La demandant de Connecticut afirma que els abusos van ocórrer a l'apartament del músic a Nova York.La demanda pers'ha presentat al Tribunal Suprem de Manhattan. La descripció dels fets assenyalen que el cantant, que llavors tenia 24 anys, es va aprofitar de la seva popularitat social per guanyar-se la confiança de la denunciant i així abusar-ne sexualment un cop establerta la connexió emocional amb la víctima. També s'afirma que van caldreper dur-ho a terme.La defensa de la denunciant relata elsen la dona de manera "permanent i duradora" i que l'han portat a desenvoluparcom a conseqüència de l'experiència traumàtica. El suposat abús dut a terme per l'artista va produir-se en, algunes d'elles a l'apartament que tenia Dylan en el famós Chelsea Hotel.

