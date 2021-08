Tesla, primera empresa automobilística que afegeix el català als seus cotxes

L'empresa automobilísticas'ha convertit en la primera del sector en incloure la llengua catalana com una opció en els dispositius inclosos als seus vehicles, tal com va explicaren una publicació a Twitter aquest dilluns.Des de l'entitat agraeixen a l'empresa "". A més, emplacen "Seat i la resta de marques" a fer el mateix. La plataforma va contactar per primera vegada amb l'empresa americana a l'inici de 2018, per demanar-li la presència del català als panells de control, els comandaments de veu i navegació i la pàgina web.Després de dos anys de converses, Tesla ha fet el pas. Concretament, la companyia ha afegit la possibilitat de configurar en llengua catalana els panells de control en qualsevol dels seus cotxes amb. A més, els manuals dels vehicles també tindran la llengua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor