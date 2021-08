Suspeses durant tres dies les devolucions de menors des de Ceuta

Laha ordenat aquest dilluns a última hora de la tarda la paralització durantde l'operatiu de devolució de menors cap al Marroc que el Ministeri de l'Interior i Ceuta van començar divendres passat, segons ha informat la vicepresidenta Primera de l'Executiu local,, en declaracions als mitjans de comunicació.L'Administració General de l'Estat i la Ciutat Autònoma disposaran d'aquests tres dies perque validi la forma en la qual s'estan executant aquests trasllats i si aquesta s'acomoda o no dins la legislació i la legalitat de l'Estat espanyol.La consellera, competent en matèria de, ha explicat que la magistrada ha desestimat les sol·licituds d'presentades per cinc joves migrants no acompanyats que anaven a ser expulsats al matí al·legant ser víctimes d'una, però com a mesura "cautelaríssima" i a la vista de l'acte que el Jutjat del Contenciós-Administració ha dictat ordenant suspendre la tornada forçada de nou nois en la mateixa situació, ha manat paralitzar tot el dispositiu.La magistrada que ha resolt és la mateixa que aquest diumenge va concloure que no pertocava adel mateix tipus que havien demanat vuit menors, ja que tots ells ja havien estat traslladats al Marroc quan va poder dictar la seva resolució.

