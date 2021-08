Les persones sordes denuncien «l'absoluta incomunicació» que pateixen en emergències sanitàries

Aplicació mòbil 061 Salut Respon

Eficaç en cas d'urgències?

Entre tot el que ha alterathi ha l'afectació en l'àmbit sanitari, però des de la perspectiva dels pacients. Aquests han vist limitades o cancel·lades les visites i canvis de protocol que, al cap i a la fi, s'han establert per a la seva seguretat i tots els hospitalitzats. En aquest context, persones amb, avisen deque pateixen enEncara que la pandèmia no ha accentuat aquesta problemàtica, sí que ha motivat la queixa pública des de, després que algunes persones necessitin ser ateses a les urgències, tant de l'Hospital Parc Taulí com del CUAP Sant Fèlix. El president de l'entitat, Antonio Martínez, posa l'alarma del que suposa, ja que, així comdavant el desconeixement "dels que els hi passa" per precisament "aquesta falta de comunicació i empatia d'alguns professionals", remarca.Atribueix aquest fet perquè no hi ha, com sí en tenen, per exemple, persones de parla anglesa o àrab, entre d'altres. "Som tan ciutadans com la resta de la societat", remata i recorda que, després del Barcelonès, alés la comarca catalana que-dades de l'Idescat, de l'any 2020, 4.059-.Des de Salut asseguren desconèixer aquesta problemàtica i que ni des del Taulí ni el CUAP Sant Fèlixen relació amb aquests fets. Tot i així, tal com detalla Martínez, fa uns dies, es van reunir amb Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà de l'hospital amb lai Sabadell sigui "una ciutat model" en aquesta matèria.Salut recalca que des del passat mes de març hi ha en marxa una, en la qual a través de, amb atenció en llengua de signes , per "fer-la accessible a les persones sordes , i donar accessibilitat en general al sistema públic" i està a l'abast de "qualsevol metge d'hospital o del CAP".El president de l'Associació de Persones Sordes de Sabadell admet que es tracta d'una, però per "alertar d'urgències, fer gestions o consultes", matisa i que. Ho exemplifica amb el supòsit que una persona sorda pateix un infart o un accident de trànsit: "Tindrà la lucidesa suficient per utilitzar el telèfon mòbil?" i per això, reclama laen els centres mèdics i hospitalaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor