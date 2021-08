r

Tres agents de lade la sotsprefectura de(Catalunya del Nord) han entrat aquesta tarda al recinte de lapreguntant per. Els agents han demanat si l'expresident a l'exili es trobava al recinte de l'UCE i si hi havia prevista la seva visita aquesta setmana. Puigdemont no disposa d'immunitat parlamentària com a eurodiputat, però es pot moure per Europa en la mesura que les euroordres estan suspeses. Membres de l'organització han tractat amb els gendarmes i els han explicat que enguany, a diferència de l'any passat,durant els actes de la 53a edició de l'UCE. A banda, la policia ha comprovat si es complien les mesures sanitàries entre els assistents i el control d'accés a la zona.El(TGUE) va retirar el 30 de juliol la immunitat parlamentària a l'expresident de la Generalitat als altres eurodiputats de Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí, perquè no veu risc de detenció. D'aquesta manera, va revocar la decisió cautelar que va adoptar el 2 de juny, quan va decidir concedir-los temporalment la immunitat davant del risc de detenció. Ara, el tribunal considera que ja no existeix aquest risc i dona per suspeses les euroordres contra els exiliats.El tribunal de primera instància de la UE, amb seu a, assegura que Puigdemont, Comín i Ponsatí mantenen la protecció parlamentària per anar als plens de l'Eurocambra a. El TGUE encara ha d'analitzar el fons de la demanda. Tot plegat neix d'un recurs de la defensa dels eurodiputats contra la decisió del Parlament Europeu d'acceptar el suplicatori sol·licitat pel. Els dirigents independentistes consideren que se'ls van vulnerar drets en el procediment.En cas que hi hagi canvis en el cas, Junts -que manté que, ara com ara, els drets polítics dels eurodiputats "no corren perill"- diu que el TGUEi, si ho considera, les tornaria a reactivar i per tant retornaria la immunitat als tres dirigents independentistes per evitar que fossin detinguts. En aquesta mateixa línia es va expressar Comín fa dues setmanes des de Perpinyà, on va expressar "tranquil·litat" i "satisfacció". L'exconseller de Salut va indicar que Espanya "ha reconegut que l'euroordre està suspesa" i que, si es reactiva, rebran la immunitat.En els propers sis dies, està prevista la participació de diferents membres del Govern: la consellera de la Presidència,, el vicepresident del Govern,; la presidenta del Parlament,, i la consellera de Recerca i Universitat,. També hi participarà l'exconseller d'Interior,, i l'expresident de la Generalitat,

