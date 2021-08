Desesperació a l'aeroport de Kabul: afganesos s'aferren als avions per fugir dels talibans

This is how desperate people are trying to hang outside the aircrafts flying out of #Kabul. Unimaginable.



Two people later fell out of aircraft and died.pic.twitter.com/8lc6PgEXiU — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

ویدئوی تاسف‌بار و ناگوار از سقوط دست‌کم دو نفر از هواپیمای نظامی بر فراز فرودگاه کابل



مهاجران مظلوم و پناهجویانی که برای نجات از طالبان، به چرخ‌های هواپیمای نظامی آویخته بودند… pic.twitter.com/YguNpdTHZH — morteza kazemian (@morkazemian) August 16, 2021

per escapar dels talibans. Ja s'han comptabilitzat almenys cinc morts i una multitud de ferits en els intents desesperats d'agafar un vol per abandonar. Alguns dels ciutadans s'aferren als avions, i fins i tot els que ho aconsegueixen acaben caient quan l'avió s'enlaira.Els vídeos que circulen a les xarxes socials des d'aquest diumenge a la nit mostren lade la població concentrada a l'aeroport de la capital afganesa un cop el president ha fugit del país i els talibans han pres el palau presidencial. Com a resposta a aquestaper disposar d'un mitjà de sortida, l'exèrcit americà va advertir amb trets a l'aire per dispersar la població i rebaixar la violència.La marea de població, entre ells infants, alguns, va arribar ahir a la nit deixant imatges angoixants a causa de la desesperació per fugir en vols de repatriació cap altres països, en especial els, que té el control del trànsit aeri del país. Com a conseqüència, ja hi ha desenes de persones ferides per la violència en l'intent de fugida des de l'aeroport.

