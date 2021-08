Laporta treu l'artilleria contra Bartomeu: «No s'escaparà de la seva responsabilitat»

. Aquest és l'avís que ha enviat aquest dilluns, president del, cap ael seu antecessor en el càrrec. Amb les dades de l'auditoria sota el braç i molest per la carta enviada per Bartomeu aquest cap de setmana, encara sota l'influx de la marxa deal, Laporta ha assegurat que la gestió de l'anterior junta va ser "calamitosa" -a nivell econòmic i esportiu-, que la missiva està plena de "mentides" i ha constatat que es van fraccionar contractes com que existia amb I3 Ventures per difamar figures del club, entre les quals, ara entrenador delEls vuit punts de la carta de Bartomeu, segons Laporta, són "vuit mentides". "No vull que s'instal·li aquella manera de fer de repetir mentides perquè es converteixin en veritats. La seva gestió és injustificable i comporta responsabilitats. Trobo de mal gust que hagi encetat una polèmica públicament, i encara més en un moment en què el barcelonisme està convuls", ha apuntat el president del Barça., ha indicat el dirigent barcelonista, visiblement molest. "Buscarem solucions per depurar responsabilitats", ha assenyalat Laporta, que veu "irregularitats" en la gestió de l'anterior junta i que per això Bartomeu s'ofereix a "buscar solucions"., ha assenyalat el president blaugrana, que ha constatat que les pèrdues de l'anterior exercici van arribar fins als 481 milions d'euros. "Al setembre s'explicarà la due dilligence i veurem si s'han de depurar responsabilitats", ha avisat en reiterades ocasions. També ha indicat les irregularitats són una evidència, i que això ha llastat les perspectives econòmiques del club. La, de manera que el balanç indica una situació insostenible. Els salaris no s'han reduït, ha indicat Laporta, sinó que s'han ajornat en el temps o s'han buscat altres fórmules.L'escenari que ha dibuixat Laporta situa el club amb un fons de maniobra negatiu demilions d'euros -és la diferència entre el que deu el Barça i el que li deuen al club-, amb un patrimoni net que també és negatiu -en concret, demilions d'euros- i unes. El deute, amb dades del 31 de març d'enguany, estava situat enmilions d'euros. La situació global ha motivat que s'hagin hagut de prendre decisions al límit per inscriure els nous jugadors. Sense una rebaixa de salari de, hauria estat impossible incloure'ls a la plantilla.Tot i que un dels arguments de Bartomeu era que la pandèmia havia debilitat les finances del club, l'impacte real -segons l'auditoria- del coronavirus va ser demilions d'euros. Laporta s'ha felicitat pel fet d'haver arribat a un acord amb, que ha concedit un crèdit de més de 500 milions d'euros per garantir el futur en el curt termini. L'entitat nord-americana és l'acreedor més gran de l'entitat. És necessària una reducció de 200 milions d'euros en el capítol salarial. La ràtio òptima és que

