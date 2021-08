Argimon defensa mantenir el toc de queda: «Epidemiològicament, ho necessitem»

Aquesta tarda, la comissió delegada deldebatrà la pròrroga del confinament nocturn i el manteniment de les mesures restrictives. Així ho ha explicat aquest matí el conseller de Salut,, a l'acte d'obertura de laArgimon s'ha mostrat partidari de mantenir el toc de queda de matinada per qüestions "epidemiològiques", ja que la interacció entre persones "és molt important" en hores de matinada. L'executiu català haurà d'elevar la petició alperquè suposa una restricció de drets i llibertats "molt important", ha dit Argimon. La restricció nocturna afecta, i té vigència fins al pròxim divendres.Pel que fa a les, Argimon ha recordat que es produeixen des d'abans de la pandèmia i que són una "qüestió d'ordre públic". Des d'un punt de vista epidemiològic "no és bo" perquè majoritàriament, ha dit Argimon. El conseller de Salut ha explicat que és un tema social que no se soluciona "exclusivament des d'Interior i Salut", sinó que també depèn de "la nostra".Salut ha descartat altra vegada l'aplicació delperquè encara hi ha "moltes persones que no han tingut l'oportunitat de vacunar-se", fins que no s'assoleixi aquest escenari, "no es plantejarà una mesura com aquesta", ha explicat Argimon.La setmana passada Salut va administrarde les. Una tendència a la baixa que es confirma amb les dades de les, quan Salut ha administrat només. Argimon ha fet una crida a vacunar-se: "La cita més important que tenim aquest estiu és la vacunació " i ha recordat que la pandèmia és "". En aquest sentit, no es pot tenir "una visió catalana, espanyola o europea", ha dit.

