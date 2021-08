Nova polèmica de C. Tangana: acusat de masclista per una fotografia

C. Tangana ese tío que utiliza una foto que sabe que es machista para que la gente le critique y así le hagan publicidad porque sabe que aún así la gente va a seguir escuchar su música, muy heavy. — Alicia (@AllyPattinson_) August 15, 2021

El activismo de Ester Expósito es como todo hoy día: feminista cuando puede colar alguna moralina con tono de perdonavidas y hacerse viral. Y en cuanto te descuidas, te posa en una foto-harén en la que están usando el culo de una mujer como posavasos. https://t.co/85AgbO8EI5 — αλμπέρτο (@esparzahueto) August 14, 2021

La resposta de C. Tangana

Por favor, no puedo ser más fan de @c_tangana. Esto ha subido en su Instagram.



Si es que lo está gozando. pic.twitter.com/hdliG6DjP5 — Nuna 💚 (@lannaviv21) August 14, 2021

El cantantha tret nova cançó aquest cap de setmana, Yate. Ell mateix ha publicat una fotografia en la qual apareix envoltat de noies en un iot per promocionar el nou single.Una fotografia polèmica que ha generatMolts usuaris han qualificat la imatge de "" i han criticat algunes de les famoses que hi apareixen, com ara l'actriu Ester Expósito. Els usuaris concretament li han recriminat que es posicioni obertament com a feminista en entrevistes i després aparegui en aquesta mena de fotografiesLa imatge, a més, també ha provocat crítiques per part d'algunes influencers.per exemple, s'hi va posicionar en contra aquest cap de setmana després que una seguidora li preguntés què en pensava. "Crec que amb això, concretament, ha caigut en un 'bàsic' com molts altres artistes de reggaeton. Un home en un iot i moltes dones al seu voltant com a sinònim d'èxit. Aquesta foto, a mi personalment, em fa mandra. També crec que molta gent que és aquí té un discurs a les xarxes molt diferent del que transmet aquesta foto", responia.A la fotografia, editada amb Photoshop, les cares de les noies han estat substituïdes per la cara del cantant i la del cantant per la de l'artista Zahara. Cal recordar que les fotografies del nou disc de Zahara van ser censurades per l'Ajuntament de Toledo en considerar que "ofenien la Verge" i atacaven la religió.

