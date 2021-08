Els anticossos es mantenen més d'un any després de passar el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La infecció per coronavirus genera anticossos protectors en els infectats, segons un estudi d'IrsiCaixa en col·laboració amb el Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC).En un comunicat aquest dilluns, l'investigadorha explicat que "la severitat de la malaltia és la que determina la magnitud i efectivitat de la resposta immunitària enfront del coronavirus".Així, els pacients hospitalitzats tenen una producció d'anticossos superior, però la seva capacitat de bloquejar noves variants de laes veu més afectada en comparació a la dels pacients asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, que generen menys anticossos, però més protectors."En els pacients hospitalitzats, la quantitat d'anticossos protectors aconsegueix el seu nivell màxim pocs dies després de presentar els primers símptomes i, seguidament, decau de manera pronunciada, fins que s'estabilitzen, mantenint-se elevats en el temps", ha il·lustrat el coautor de l'estudi,Blanco ha destacat la importància d'analitzar els anticossos: "Tenir una bona resposta immunitària és clau,que poden comprometre l'efectivitat de les nostres defenses".A més, la vacunació ha implicat en tots els individus de l'estudi -un total de 332- un augment en els seus nivells d'anticossos, arribant a quantitats molt similars entre tots ells.El director d'IrsiCaixa,, ha celebrat aquest efecte de la vacuna però veu necessari seguir analitzant la resposta immunitària dels que hagin rebut dosis: "Cal seguir fent un seguiment de la immunitat de la població a llarg termini per poder saber quant dura i si segueix sent efectiva davant les noves variants. Només així podrem dissenyar estratègies de prevenció òptimes per combatre l'actual pandèmia".

