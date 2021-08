De Puigdemont a Torrent: quants diputats electes han renunciat a l'acta?

Ball de càrrecs i salts al Govern

Cap conseller és diputat al Parlament

Des que elva inaugurar la tretzena legislatura el 12 de març, els diputats que conformen el ple han anat canviant a mesura que avançava el curs polític. En total,en les seves respectives circumscripcionsa la cambra catalana. Tots ells estaven integrats ai han assenyalat motius diversos per renunciar a la seva acta, des d'haver estat escollits per exercir altres càrrecs institucionals, com els exconsellers, fins la voluntat de centrar-se en el seu departament actual, com és el cas de les conselleresDos casos diferenciats són els de l'expresidenti l'exconseller d'. Puigdemont, tot i presentar-se com a cap de llista de Junts, ja havia manifestat la seva voluntat de mantenir-se com a eurodiputat. Així doncs, el 10 de març va registrar formalment la renúncia a l'acta de diputat, i va permetre al llavors vicepresident de la cambra,, que era el següent de la llista de Junts per Barcelona, formar part de l'hemicicle. L'endemà, però, Costa també va descartar prendre possessió del càrrec iva ocupar el seu lloc.Per la seva banda, l'exconseller Solé va haver d’abandonar la segona posició a la llista d'ERC per la circumscripció de, per darrere de, en ser inhabilitat pelen la causa de l’1-O. El va substituir l'exconsellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la qual cosa Solé no va arribar ni a ser elegit diputat.Després que el cap de llista d’ERC,, fos investit president, va iniciar-se durant el mes de juny el tradicional ball de càrrecs en què destacats diputats dels dos partits que formen el Govern van saltar a l'executiu . Un cas paradigmàtic va ser el de l’exportaveu i exconsellera Budó, cara visible del Govern de, que va deixar el Parlament per incorporar-se a la conselleria de Salut com a secretària d'Atenció Sanitària i Participació. El seu escó el va ocupar l’exalcalde de SallentPer part d'ERC, l'exconsellera de Justíciava passar a ser la delegada del Govern a Madrid;, el director de l'oficina del president de la Generalitat; i, secretària general de l’Esport, deixant els seus escons en mans de l'exdelegada del Govern a la Catalunya Central; el regidor de Lloret de Mar (Selva), i l'alcaldessa d'Ordis (Alt Empordà),. La número 5 dels republicans a Lleida,, també va abandonar l’hemicicle en esdevenir la directora general d'Administració Local.Pel que fa al grup parlamentari de Junts, dos dels quatre diputats que va aconseguir en la demarcació de Tarragona,, van renunciar a l’acta en ser nomenats secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia i delegada del Govern a Tarragona, respectivament. Un cas similar va ser el de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat,, que, en ser designat president del Port de Barcelona, va entrar a l’hemicicle. Tanmateix, la nova consellera de Justícia també va renunciar-hi, de manera que el càrrec va acabar recaient enA més de Ciuró, la resta de consellers de Junts i ERC que van ser elegits diputats també han deixat la cambra catalana per deslliurar-se del pes de l'activitat parlamentària: el vicepresidenti la consellera de Recerca i Universitats,; així com la titular de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa i Treball,i la titular d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. Al consell executiu només el president Aragonès manté l'escó.Amb tot, el primer període de sessions de l'actual legislatura ha acabat amb, si es tenen en compte aquells diputats que, tot i no resultar escollits directament el 14-F, van poder formar part posteriorment del Ple però ho van rebutjar per motius diversos. Els relleus han donat pas a noves cares a l’hemicicle, com la dels diputats republicans, i les de, de Junts.

