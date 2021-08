Queixes entre els usuaris de l'R1 per l'excés de viatgers que pateix la línia

@salutcat @gencat perquè a la R1 #rodalies poden fer #pinya tranquilament, i les colles castelleres no podem assajar #castells amb un volum similar ? Quina vergonya .. . pic.twitter.com/3EHegEjffI — Xavi Llenas (@xllenas) August 16, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Les línies de Rodalies són constantment notícia pels retards que pateixen dia sí, dia també. Aquest estiu, però,que dificulta els viatges.Elsvan, sobretot quan la gent torna a casaa última hora de la tarda. Els viatgers denuncien a la xarxa que és impossible mantenir la distància de seguretat indicada per prevenir la Covid: "Et fan pujar anxovat en un tren de l'R1 de Rodalies per anar a la platja".A més, als tres no hi ha control d'aforament i la, en veure la situació,Els viatgers també es queixen que els horaris han canviat i s'han reduït els terns durant l'estiu., però,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor